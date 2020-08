Corey Taylor hat mit CMFT sein erstes Soloalbum angekündigt, das im Oktober erscheinen soll und zu dem bereits zwei erste Singles veröffentlicht wurden.

Auch außerhalb von Slipknot ist Frontmann Corey Taylor fleißig am werkeln. So arbeitet er mit seiner Ehefrau Alicia beispielsweise an einen Taco-Imbisswagen. Außerdem hat der Sänger nun auch sein erstes Soloalbum angekündigt. Am 2. Oktober wird CMFT erscheinen, zu dem auch schon die beiden Singles ‘CMFT Must Be Stopped’ und ‘Black Eyes Blue’ veröffentlicht wurden. An ‘CMFT Must Be Stopped’ haben die beiden Hip Hop-Artists Tech N9ne und Kid Bookie mitgewirkt. Der Track wird von einem von DJay Brawner inszenierten Musikvideo begleitet, in dem Taylor sich den CMFT-Meisterschaftsgürtel holt und andere bekannte Künstler wie Marilyn Manson, Lars Ulrich, Rob Halford,…