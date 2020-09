Corey Taylor: The Positive One

Für das Werk CMFT konnte sich Taylor jede erdenkliche künstlerische Freiheit nehmen und sämtliche Ideen umsetzen, auf die er schon immer Lust hatte, die aber nie in die Korsette von Slipknot oder Stone Sour passten. Der Amerikaner schrieb alle Stücke des Albums selbst und suchte sich für die Aufnahmen eine Band aus guten Leuten zusammen, denen er sowohl musikalisch als auch persönlich vertraut: Bassist Jason Christopher (Prong), Schlagzeuger Dustin Schoenhofer (Walls Of Jericho) sowie die Gitarristen Zach Throne und Christian Martucci (welcher auch in den Reihen von Stone Sour steht). „Diese Jungs können alles spielen – von Hardcore Punk über Siebziger-Glam Rock bis hin zu akustischen Stücken und Songs mit einem Alternative-Vibe“, erklärt Taylor die Wahl seiner Truppe.

„Sie beherrschen jeden Stil – daher waren sie perfekt dafür, Songs so vieler unterschiedlicher Genres umzusetzen. Ich habe sie wegen ihres Talents ausgewählt und weil wir gute Freunde sind. Ich wollte Leute, die nicht nur Musik einspielen sollten, sondern mit denen ich auch eine gute Zeit verbringen würde. Es ist traurig, sagen zu müssen, dass ich eine lange Zeit meiner Karriere mit Leuten musiziert habe, die ihr Talent als Last empfinden und es nicht genießen, Spaß damit zu haben. Diese Erfahrung wollte ich hier nicht machen. Ich wollte Leute, die beim Aufnehmen toller Musik Spaß haben. Das Album vermittelt genau das: Man spürt in jedem Song seine positive Energie und die darin steckende Begeisterung. Ich hoffe, man hört, wie viel Spaß uns die Aufnahmen bereitet haben!"