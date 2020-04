Corey Taylor kann nicht zuhause sitzen und nichts tun. Das bestätigt nun auch seine Gattin Alicia, mit der er an einem gemeinsamen Projekt arbeitet.

Im Hause von Corey Taylor ist der Slipknot- und Stone Sour-Frontmann nicht der einzige Kreative. Kürzlich berichteten wir vom ersten Gig von Vended, der Band von Griffin Taylor, Coreys Sohn. Nun will auch Taylors Ehefrau Alicia in den Künsten mitmischen - und tut dies in Kooperation mit ihrem Gatten. Dies hat die in der Formation Cherry Bombs aktive Tänzerin jüngst via Twitter verkündet. Unendliche Möglichkeiten... "CT und ich haben zusammen an einem komplett neuen Projekt gearbeitet", posaunt die Angetraute von Corey Taylor hinaus. "Als ob wir ein neues Hobby brauchen würden. Und ich kann es nicht erwarten, es euch vorzustellen!"…