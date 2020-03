Im Hause von Corey Taylor ist der Slipknot– und Stone Sour-Frontmann nicht der einzige Kreative. Kürzlich berichteten wir vom ersten Gig von Vended, der Band von Griffin Taylor, Coreys Sohn. Nun will auch Taylors Ehefrau Alicia in den Künsten mitmischen – und tut dies in Kooperation mit ihrem Gatten. Dies hat die in der Formation Cherry Bombs aktive Tänzerin jüngst via Twitter verkündet.

„CT und ich haben zusammen an einem komplett neuen Projekt gearbeitet“, posaunt die Angetraute von Corey Taylor hinaus. „Als ob wir ein neues Hobby brauchen würden. Und ich kann es nicht erwarten, es euch vorzustellen!“ Blöd nur, dass die Gute nicht näher ausführt, um was für ein Projekt es sich dabei handelt. Da sich der Slipknot-Sänger hauptsächlich als Musiker verdingt (und nebenbei bekanntlich auch als Autor), liegt die Vermutung nahe, dass es ein gemeinsames musikalisches Unterfangen ist.

Der Slipknot-Sänger und die Cherry Bombs-Tänzerin haben sich am Wochenende das Ja-Wort gegeben. METAL HAMMER gratuliert recht herzlich!

Nichtsdestotrotz sprießen natürlich die Spekulationen dahingehend ins Kraut, was das denn nun für ein tolles Projekt sein könnte. Ein Follower auf Twitter vermutet zum Beispiel, dass Alicia Taylor schwanger ist. Ein anderer fragt, ob die beiden einen Horror-Film in der Mache machen. Die Ideen reichen von Haarprodukten, über explodierende Vulkane bis hin zu einer Koch-Sendung. Eine Vermutung schmettert die Frau von Corey Taylor allerdings klar und eindeutig ab: „Nein, wir machen keinen Porno, ihr kranken Bastarde. Zugleich fühle ich seltsam geschmeichelt.“

