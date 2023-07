Iron Maiden kündigen fünf Arena-Shows in Deutschland der "The Future Past Tour" für Juni und Juli 2023 an. Dabei sind The Raven Age und Lord Of The Lost.

[Update 9.6.2023:] Der Veranstalter der Iron Maiden-Tournee vermeldet: News Update: Beginnzeit bei allen Iron Maiden-Shows ist 19.30 Uhr. Up The Irons! Mehr zu Iron Maiden lest ihr anlasslich der Tour in der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe 06/2023. --- [Originalmeldung vom 15.12.2022:] Nach der Ankündigung der Headlineshow in Wacken im August 2023, die in Rekordzeit ausverkauft war, bringen Iron Maiden ihre brandneue "The Future Past Tour" nächstes Jahr in fünf Städte nach Deutschland: am 11. Juni nach Leipzig in die Quarterback Immobilien Arena, am 21. Juni in die ZAG-Arena in Hannover, am 25. Juli in die Westfalenhalle nach Dortmund, am 29. Juli…