Bei der noch relativ jungen Thrash-Formation Bonded gibt es eine überraschende personelle Veränderung. So hat Ex-Sodom-Schlagzeuger Markus "Makka" Freiwald für sich die Reißleine gezogen und ist aus der Band ausgestiegen. Als Gründe führt der Musiker eine allgemeine Pandemiefrustration und Veränderungen in seinem Leben an. Bei den bislang bestätigten Konzerten springt Holy Moses-Drummer Gerd Lücking für Makka ein. Das zugehörige Statement von Bonded: "Makka hat Bonded auf eigenen Wunsch verlassen. Er hatte uns seinen Ausstieg schon lange zuvor angekündigt, und natürlich respektieren wir seine Entscheidung, auch wenn wir sehr traurig darüber sind. Ohne Makka hätte es Bonded nicht gegeben, und mit…