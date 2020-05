Auf ein Konzert gehen ohne Impfung gegen das Coronavirus? Die überwältigende Mehrheit der Amerikaner kann sich das nicht vorstellen.

Wann können wir alle wieder auf Konzerte gehen? Diese Frage hat auch die Nachrichtenagentur Reuters und das Marktforschungsinstitut Ipsos beschäftigt. Einer aktuellen Umfrage der beiden Firmen zufolge will die Mehrheit der Amerikaner erst einmal abwarten, bis ein Impfstoff gegen das Coronavirus verfügbar ist, bevor sie sich in solche Menschenansammlungen begibt. Im Einzelnen sehen die Zahlen so aus: 27 Prozent der Befragten würden auf ein Konzert, ins Kino oder ins Theater gehen, wenn die Locations wieder aufmachen (dürfen). 32 Prozent sagten, sie würden auf einen Impfstoff warten, bevor sie auf so eine Event gehen. Und 55 Prozent sagten, solche Veranstaltungen sollten…