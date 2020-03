Coronavirus: Die Reaktionen der deutschen Bundesländer

Testament, Exodus und Death Angel hätten heute eigentlich in Mailand aufthrashen sollen. Aufgrund des Coronavirus' ist dies jedoch nicht möglich.

Italien geht bekanntlich rigoros gegen die Ausbreitung des Coronavirus vor. Die Auswirkungen sind dabei sogar in der Metal-Gemeinschaft zu spüren. So wurde das Konzert von Testament, Exodus und Death Angel in Mailand am heutigen Dienstag, den 25. Februar abgesagt. Der Grund: Die norditalienische Stadt liegt in der Lombardei - diese Region ist am schlimmsten von der neuartigen Krankheit betroffen, weswegen die Behörden die Gegend abgeriegelt hat. Die Show muss weitergehen... Mit 229 Krankheits- und sieben Todesfällen hat Italien bislang den größten Ausbruch des Coronavirus zu verzeichnen. Testament, Exodus und Death Angel befanden sich zum Glück noch nicht in Italien. Gestern…