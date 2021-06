Courtney Love putzt Trent Reznor & Dave Grohl runter

Courtney Love bei einer BAFTA-Party am 1. Februar 2020 in London, England

Courtney Love hat in einem bereits wieder gelöschten Instagram-Post kein gutes Haar an Foo Fighters-Frontmann Dave Grohl sowie an Nine Inch Nails-Mastermind Trent Reznor gelassen (Screenshots siehe unten). Letzteren bezichtigt sie sogar des „systemischen Missbrauchs von Kindern, Mädchen im Alter von 12 Jahren“. Grohl sei übrigens keineswegs der netteste Typ im Rock’n’Roll, weil er Courtney Love die Rechte an Nirvana abgeluchst habe.

Genug ist genug

„Drei Monate bevor ich Los Angeles verlassen habe“, heißt es in ihrer auf The PRP nachzulesenden Wutrede, „habe ich ein Dokument unterschrieben, dass Dave (und Krist Novoselic) im Endeffekt das Geld meiner Nachkommen auf ewig gibt. Ich war so am Boden, so gezeichnet, so ausgelaugt von ihm — ich habe es einfach unterschrieben. Aber es ist eine Lüge. Also ziehe ich meine Unterschrift zurück. Denn es ist Unsinn. Das auf mich gerichtete Chaos und die Wut über den Tod von Kurt, während es von Dave abgelenkt wurde, und er sich bereichert hat und weiter bereichert, indem er sich an Kurts Vermögen und Wohlwollen vollfrisst.

27 Jahre!!! Ich habe genug. Ich bin darüber hinweg, klein gemacht zu werden — und dazu gezwungen zu werden, es gut sein zu lassen, wo es doch jede Generation meiner Nachkommen betrifft. Der netteste Typ im Rock? Nein. Und was Reznor angeht: Zumindest ist er talentiert, aber immer noch ein Widerling. Ich habe noch nie so viel systemischen Missbrauch an Kindern, an Mädchen im Alter von 12 Jahren, gesehen wie von ihm und seiner Crew. Wir alle (die Mitglieder von Hole) haben es mit angesehen.“

