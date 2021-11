Coverdale kann sich Whitesnake mit neuem Tour-Sänger vorstellen

In einem Interview im April 2020 sprach der 68-jährige Whitesnake-Sänger das Thema erstmals an und erklärte mit einem Augenzwinkern, dass 69 Jahre ein angemessenes Alter für den Ruhestand wären. Diese Aussage tätigte er allerdings vor der andauernden Coronapandemie, die auch Whitesnakes musikalisches Schaffen ins Stocken brachte.

Empfehlung der Redaktion Whitesnake beginnen mit Abschiedstournee Hard Rock David Coverdale und Whitesnake werden 2022 ihre Abschiedstournee absolvieren. Zwei Konzerttermine davon stehen bereits fest. Inzwischen zählt Coverdale 70 Lebensjahre und ist noch immer Teil der Band. Sein Vorhaben bleibt bestehen, eine weitere Whitesnake-Tour durchzuziehen. Dabei soll es sich allerdings um seine letzte handeln. Diese „Abschiedstournee“ ist für Mai und Juni 2022 angesetzt. Und Coverdale macht ernst. Kürzlich erst erzählte er in einem Interview mit dem „Appetite For Distortion“-Podcast: „Viele meiner Kollegen und Zeitgenossen befinden sich auf einer 20-jährigen Rentnertour. Ich habe nicht vor, dasselbe zu tun.“ Er verweist außerdem auf die körperlichen Herausforderungen, die das Touren in seinem Alter mit sich bringt. Zudem stellt er klar, dass Whitesnake als Studioprojekt mit seiner Beteiligung weitergeführt werden kann und dass nur das Touren für ihn wegfallen wird. Sollte es zu weiteren Auftritten der Band kommen, würde ihn ein anderer Sänger dabei ersetzen.

Zukünftige Whitesnake-Tourneen ohne Coverdale