Cradle Of Filth kündigen „The Infernal Vernal Equinox”-Livestream an

Die britischen Extreme-Metaller Cradle Of Filth kündigen einen digitalen Showstream an – einen einmaligen Live-Auftritt mit dem Titel „The Infernal Vernal Equinox“. Im Rahmen dessen wird die Band ihr herausragendes Album DUSK… AND HER EMBRACE (1996) in voller Länge spielen. Das Konzert findet am 20. März 2022 um 20:00 Uhr (CET) statt. Tickets dafür könnt ihr hier kaufen.

Ein Online-Spektakel in Cradle Of Filth-Manier

Cradle Of Filth-Frontmann Dani Filth freut sich auf das Eregnis und erzählt: „Nach dem glorreichen Erfolg unseres Livestreams im Mai letzten Jahres haben wir beschlossen, einen zweiten zu veranstalten, bei dem wir unser legendäres Werk DUSK… AND HER EMBRACE in seiner düsteren, cineastischen Gesamtheit zum Besten geben werden. Hinzu kommen einige Fan-Favoriten und neue Album-Tracks.

Am 20. März 2022 – dem Tag der Frühlingssonnenwende [Englisch: „equinox“] und bekannt als ‚The Infernal Vernal Equinox‘ – wird dieses Livestream-Ritual gleichzeitig die Premiere des Musikvideos unserer dritten Single ‘Existence Is Futile’ beinhalten (…).

Also, Kinder der Nacht, erwartet ein großartig produziertes, schauerliches Spektakel und ein messerscharfes Black Metal-Chaos. Warnung! Diese einmalige Sondervorstellung ist einzig und allein für jene gequälten Seelen gedacht, die sich noch händeringend am Winter festklammern. Happy fucking spring!!!“

EXISTENCE IS FUTILE

2021 öffneten sich die Höllenpforten erneut und Cradle Of Filth präsentierten ihr 13. Opus EXISTENCE IS FUTILE. Das mehr oder minder in Einzelarbeit entstandene Album basiert auf dem Konzept des Existenzialismus und reiht sich sauber in die bisherige brutale Diskografie der Gruppe ein.

Eingefleischte Fans waren begeistert, als sie erfuhren, dass die Horror-Ikone Doug „Pinhead“ Bradley ein willkommenes Comeback feierte und dem bisher politischsten Song der Band, ‘Suffer Our Dominion’, sowie dem Bonus-Track ‘Sisters Of The Mist’, der den Abschluss der ‘Her Ghost In The Fog’-Trilogie bildet, die auf dem berüchtigten Klassiker MIDIAN (2000) begann, seine sanften Töne lieh.