Creed: Scott Stapp macht Hoffnung auf neue Musik

Scott Stapp (l.) und Mark Tremonti mit Creed am 15. Mai 2012 in Los Angeles

auch interessant

Creed haben sich bekanntlich wiedervereinigt. Frontmann Scott Stapp hat im Gespräch mit Radiomoderator Eddie Trunk unter anderem über die positiven Reaktionen auf die Reunion gesprochen. Des Weiteren macht der Musiker sich und den Fans Hoffnung darauf, dass Gitarrist Mark Tremonti und er wieder gemeinsam an neuem Material arbeiten könnten.

Neue, alte Chemie

„Mark und ich waren für ein paar Tage zusammen und sind auch gemeinsam abgehangen“, plaudert Stapp aus dem Nähkästchen. „Dabei haben wir einfach angefangen darüber zu reden, wie wir HUMAN CLAY [das Creed-Album von 1999 — Anm.d.A.] geschrieben haben. Das haben wir auf Tour zu unserem Debütalbum MY OWN PRISON [1997] gemacht. Und wir schrieben es während Soundchecks — zu 80 oder 90 Prozent. Wir schrieben einen Song und machten ihn rund und spielten ihn für drei oder vier Tage, weil wir mit MY OWN PRISON nicht genug Material hatten, um Headliner zu sein, aber Headliner-Konzerte spielten. Und wir wollten unser Set nicht mit Coverversionen auffüllen.“

Im Austausch mit Tremonti hätten sich beide an diese „echt gute Erfahrung“ sowie an die guten Zeiten erinnert, in denen beide auf einer Wellenlänge gelegen hätten. „Ich denke, dass etwas Songwriting stattfinden wird. Es wird natürlich und wunderschön sein.“ Wenn durch die anstehenden Creed-Shows die Chemie zwischen den beiden wieder aufflammen, und sie ihre Beziehung wieder vertiefen, dann sei es ganz natürlich, dass bei Soundchecks oder in der Garderobe Lieder geboren werden. Das sei bei der Tour zu FULL CIRCLE [2009] ebenfalls geschehen. Diese Stücke habe die Band noch in der Hinterhand. Demnach glaube Scott daran, dass die kreativen Säfte wieder fließen werden. „Ich denke definitiv, dass es Hoffnung für neue Musik gibt.“

MY OWN PRISON BEI AMAZON ORDERN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.