Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Judas Priest, Suicidial Angels, Infected Rain und einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Amaranthe ‘Re-Vision’ Baratro ‘The Bad, The Bad And The Ugly’ Bipolar Architecture ‘Metaphysicize’ Bokassa ‘The Ending Starts Today’ Caligula’s Horse ‘The Stormchaser’ Exit Eden ‘Femme Fatale’ Gates To Hell ‘Resurrected’ Ignite ‘Done Digging The Gave’ (feat. Andrew Neufeld) Illumishade ‘Cloudreader’ Infected Rain ‘Vivarium’ Judas Priest ‘Panic Attack’ Lord Dying ‘The Universe Is Weeping’ Lost In Grey ‘The Entourage’ Ryujin ‘Saigo No Hoshi’ (feat. Matthew K. Heafy) Sable Hills ‘Odyssey’ Slope ‘Why Sad’ Suicidal Angels ‘Purified By Fire’ Suldusk ‘Anthesis’ Vlad In Tears ‘Hear Me Out’ -- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen…