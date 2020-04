„Crysis Remastered“: Die Neuauflage des technisch beeindruckenden Egoshooters ist offiziell

Mitte der 2000er-Jahre stand unter Gamern eine Frage im Mittelpunkt, an die sich jeder hochmoderne und teure Gamig-PC messen lassen musste: „But can it run ‘Crysis’?“ Denn der 2007 vom deutschen Entwickler Crytek veröffentlichte Egoshooter „Crysis“ stellte so hohe Anforderungen an die Hardware, dass selbst mehrere tausend Euro teure PCs ihre liebe Mühe hatten, das Spiel flüssig darzustellen. Die hauseigene CryEngine war technisch so anspruchsvoll und seiner Zeit weit voraus, dass „normale“ Gaming-PCs von „Crysis“ nicht mehr als eine Diashow anzeigen konnten – und das auf niedrigen Details.

„Crysis Remastered“

Nachdem es bereits viele Gerüchte und Leaks rund um eine möglich Neuauflage gab, ist „Crysis Remastered“ nun endlich offiziell und es gibt auch schon einen ersten Teaser-Trailer. Das Spiel soll schon „bald“ für PC, PS4, Xbox One und sogar Nintendo Switch erscheinen. Die PC-Fassung soll unter anderem Raytracing bieten und wird vermutlich mit den Max-Einstellungen ähnlich hardwarehungrig sein wie schon damals das Original im Jahr 2007.

Trailer:

Ein konkretes Erscheinungsdatum für „Crysis Remastered“ gibt es zwar noch nicht, es wird derzeit jedoch davon ausgegangen, dass das Game Mitte 2020 veröffentlicht werden soll. Und dann werden sich Gaming-PCs wieder an folgender Frage messen lassen müssen:

„But can it run ‘Crysis Remastered’?“