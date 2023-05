Video

Dark Easter Metal Meeting: Schwarze Feiertage

Samstag, 8, April

Erst 2022 hat das italienisch-norwegische Duo Darvaza sein Debüt ASCENDING INTO PERDITION veröffentlicht. Nun zocken sie ihren straighten Black Metal mit viel Selbstbewusstsein und energetischer Attitüde, die sich sofort auf das Publikum überträgt. Fronter Wraath wirkt unantastbar, agiert aber nah an der ersten Reihe – Kniefälle, Interaktion und Headbangen inklusive. Seine gurgelnd-keifenden Growls lassen selbst Luzifer aufhorchen und schneiden sich wie Rasierklingen in den Gehörgang.

Dann ist es besonders schön, Onielar auf der Bühne zu sehen. Das geht weit über die musikalische Qualität von Darkened Nocturn Slaughtercult hinaus, denn die Sängerin und Gitarristin war an Brustkrebs erkrankt – und hat ihn besiegt. Ein Zeugnis davon ist ihr dunkler Kopfschmuck mit schwarzen Strähnen, der oben an einen Dornenkranz erinnert. Ihre Stimme erreicht nach wie vor die vokale Speerspitze im Black Metal und ist gewohnt à point. Leider hinkt der Sound anfangs hinterher, bessert sich aber in den Midtempo-Passagen und wird dann richtig gut. So entwickelt sich ein Festivalhighlight mit Hits wie ‘Das All-Eine’, „Ugh“s, Blutspucken und dem minimalistischen, aber himmlisch diabolischen Stageacting der grandiosen Frontfrau.

Sonntag, 9. April

Im Club widmen die von Alina Kuzmenko aus Kiew komplettierten Black-Doomies Funeral Pile ‘Food For The Flies’ der Ukraine, projizieren Kriegsbilder und punkten mit starken Ansagen sowie einer Spendenaktion (für digitale Infrastruktur statt Waffen). Perfekter Übergang zum 1914-Ersatz Kanonenfieber, die in einem Jahr vom Club ins Werk gesprungen sind und dort hinter Stacheldraht ein Headliner-würdiges Theaterstück aufführen: Ab ‘Die Feuertaufe’ schlägt der Death Metal der gesichtsverhüllten Verkleideten so wuchtig-eingängig ein, dass der volle Saal ausrastet.

Fronter Noise lässt die Truppe zu ‘Die Fastnacht der Hölle’ marschieren und friert zum ‘Der Füsilier’-Doppel vor Weihnachtsbäumen (!) im Kunstschnee (!!) zu Tode. Am Ende bleibt Sprachlosigkeit und das Gefühl, etwas Großes erlebt zu haben. Die White Ward vertretenden Atmo-Schwarzheimer Sear Bliss aus Ungarn verzücken indes mit Posaune und geben neben ‘Soulless’ ein unbetiteltes neues Stück („Let’s call it Easter Song“) zum Besten, das gerne aufs nächste Album darf.

Im Werk springen Dark Easter-Debütanten für Nifelheim ein, die ihnen in Optik und Sound ähneln: Sacramentum unterstreichen ihren todesgeschwärzten Metal mit Melodie und Thrash-Anteilen; den teuflischen Punkt auf dem „i“ erhält die Show durch Kutten, Leder, fette Nieten und (Kunst-?)Blut. Lucifer’s Child aus Griechenland haben bereits jetzt gewonnen – und zwar den Preis für den besten Sound des Wochenendes. Ihre melodisch-sphärischen Riffs mit extremer Brachialität kommen astrein an und laden zum Pit. Daumen hoch für Band und Publikum, auch wenn der Daumen des Fronters erst nach unten zeigt – ist ja schließlich Black Metal, und wir sind nicht zum Spaß hier. Wenn die Smartphone-Autokorrektur dann auch noch das Wort „Vibes“ vehement in „Bibel“ verwandelt, ist sowieso alles gesagt.

Veranstalter-Interview

Michel Sackermann, Veranstalter des Festivals, sprach während der der 10. Festival-Ausgabe 2023 über 10 Jahre Dark Easter Metal Meeting. Fokus im Interview: Rückblick, Entwicklung und heutige Besonderheiten des Festivals. Auch der aktuelle Status Quo und Herausforderungen werden thematisiert. Zudem: Ausblick beziehungsweise Band-Wünsche des Veranstalters.



