Bedauerliche Nachrichten erreichen uns von Dark Fortress. Die Landshuter Black-Metaller werden sich im Frühjahr trennen. Zuvor geht das Quintett allerdings noch auf eine Abschiedstournee mit The Spirit und Asphagor — vom 3. bis 14. Mai. Denn man schulde es den Fans, allen Unterstützern und schließlich auch sich selbst, laut „Servus!“ zu sagen.

Ein letztes Mal

„Hiermit verkünden wir das Ende von Dark Fortress“, heißt es in einer Mitteilung der Formation. „Das hat sich seit einer Weile abgezeichnet — und es war eine extrem schwere Entscheidung. Aber weil wir die Band nicht einfach auseinanderfallen lassen wollen, haben wir uns entschlossen, Dark Fortress anständig und in Würde mit einem Knall zu Grabe zu tragen. Das ist etwas, dass wir nicht nur unseren Fans und all den Leuten schulden, die uns mehr als zwei Jahrzehnte lang unterstützt haben. Das schulden wir auch uns selbst. So kündigen wir stolz unsere letzte Tournee zusammen mit The Spirit als Co-Headliner und den Special Guests Asphagor an. Kommt, und lasst uns ein weiteres Mal feiern. Das wird eure letzte Chance sein, Dark Fortress live zu sehen.“

Tickets für die Abschiedstour gibt es hier. Die Co-Headliner The Spirit haben kürzlich ihr drittes Studiowerk OF CLARITY AND GALACTIC STRUCTURES veröffentlicht und freuen sich darauf, dies endlich live zu präsentieren. „Wir fühlen uns geehrt, dass wir uns unseren Freunden Dark Fortress auf ihrer finalen Konzertreise anschließen dürfen. Das wird eine sehr besondere Tour. Abgesehen davon mit einer der größten deutschen Black Metal-Gruppen auf ihrem letzten Lauf zu spielen, freuen wir uns darauf, endlich die erste ordentliche Tournee zu unserem letzten Album zu spielen.“

Dark Fortress auf Abschiedstournee 2023

03.05.2023 Saarbrücken, Garage

04.05.2023 CH-Aarau, Kiff

05.05.2023 FR-Paris, Backstage

06.05.2023 BE-Gent, Asgaard

07.05.2023 UK-London, Boston Music Room

08.05.2023 NL-Rotterdam, Baroeg

09.05.2023 Bochum, Matrix

10.05.2023 Berlin, Hole 44

11.05.2023 Leipzig, Hellraiser

12.05.2023 PL-Poznan, Klub u Bazyla

13.05.2023 AT-Wien, Viper Room

14.05.2023 München, Backstage

