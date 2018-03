„Dark Souls“: Auf dieser Karte seht ihr, wo die meisten Spieler sterben

Hach ja, „Dark Souls“: Wir möchten gar nicht wissen, wie viele Spieler schon frustriert ihren Controller und anderes Gaming-Equipment zerstört haben, weil sie schon wieder an der gleichen Stelle gestorben sind. Das Gameplay von „Dark Souls“ ist zwar sehr belohnend, aber eben auch verdammt frustrierend.

Weiterlesen 7/ 7 Dark Souls 3 Action-Rollenspiel, Games Dark Souls 3 ist der Abschied von einer der einflussreichsten Spielereihen der letzten Jahre. Bietet das gnadenlose Rollenspiel im dritten Teil mehr als nur ein "Best Of Souls"? Antworten gibts im Test! Das weiß auch der Twitter-User „DriftItem“, denn der hat die PC-Version als Grundlage genommen, um eine Karte zu erstellen, die aufzeigt, wo die Spieler in „Dark Souls“ gestorben sind. Auf der Karte seht ihr zwei verschiedenfarbige Punkte: Die orangefarbenen Markierungen stehen für Blutflecken, die blauen für hinterlassene Nachrichten. Insgesamt ist die Karte mit gut 20.000 verschiedenen Punkten gefüllt.

„Dark Souls“: Karte mit Spielertoden

I made a visualization of ~20000 DS1 bloodstain & soapstone message locations. It's quite interesting to see where people struggle the most. #DarkSouls pic.twitter.com/hoHanF0yIt — DriftItem (@DriftItem) March 4, 2018

Das ist aber noch nicht alles, „DriftItem“ hat auch eine Übersicht erstellt, welche Nachricht am häufigsten hinterlassen wurde. Hier die Top 3:

„Praise the Sun!“ „I did it!“ „Here!“

Um die Daten zu sammeln, hat der Twitter-User einen eigenen Game-Client für die PC-Version des ersten „Dark Souls“ erstellt. Ziel ist es, diese Daten für die Ewigkeit zu speichern.

Chart of the 20 most popular Soapstone texts. No real surprises here, "Praise the sun!" takes the top spot with ~7% of all messages, followed by "I did it!" and "Here!" pic.twitter.com/LtyG9vYRNn — DriftItem (@DriftItem) March 11, 2018

„Dark Souls“: Remastered-Fassung im Mai

Solltet ihr „Dark Souls" noch nie gespielt haben, oder erst spät in die Serie eingestiegen sein: Vom ersten Teil wird demnächst ein Remaster veröffentlicht. Die überarbeitete Fassung hört auf den schlichten Namen „Dark Souls Remastered" und erscheint am 25. Mai 2018 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und für den PC. Die Remastered-Fassung bekommt untere anderem eine bessere Grafik spendiert und bietet für PS4 Pro, Xbox One X und den PC eine dynamische Auflösung in 4K.

„Dark Souls Remastered“: Trailer