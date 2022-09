Darum nahm Justin Hawkins Brian Johnson das Mikro weg

Beim Tribute-Konzert für den am 25. März 2022 verstorbenen Foo Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins gab es eine leicht irritierende Szene. So begab es sich zu Beginn der zweiten Strophe des AC/DC-Klassikers ‘Back In Black’, bei dem Brian Johnson sowie Metallica-Drummer Lars Ulrich mitspielten, dass The Darkness-Sänger Justin Hawkins auf die Bühne kam — und Johnson das Mikro aus der Hand riss.

Spontane Einladung

Nicht wenige Zuschauer waren darüber verwundert und fragten sich, wie Justin Hawkins so dreist sein und dem AC/DC-Frontmann das Mikrofon entwenden kann. Wie ein Teil der abgesprochenen Bühnen-Show sah die Einlage jedenfalls nicht aus. Die Erklärung hierfür liefert Justin selbst: „Zehn Minuten vor dem AC/DC-Abschnitt des Tribute bat mich Brian Johnson, auf die Bühne zu kommen und die zweite Strophe von ‘Back In Black’ zu singen. Zuerst habe ich mich geweigert. Ich habe es nie zuvor gesungen. Und ich wollte nicht, dass es aussieht, als ob ich in eine Party reinplatze. Jedoch bestand Brian wirklich darauf. Und Dave Grohl sagte mir: ‚Wenn Brian dir sagt, dass du etwas machen sollst, machst du es.‘

Also ließ ich Rufus [Taylor, The Darkness-Schlagzeuger — Anm.d.A.] den Text auf seinem Handy suchen und versuchte, meine Chance zu nutzen. Aber ehrlich gesagt glaube ich, Brian wollte einfach nur einen erinnerungswürdigen spontanen Moment kreieren und etwas zum Lachen haben. Der Bühnen-Manager setzte alle Hebel in Bewegung, um ein Mikrofon für mich vorzubereiten, aber ich wusste nicht, welches ich nehmen sollte. So klaute ich letztendlich Brians Mikro, was ein wenig seltsam aussah. Brian Johnson ist eine absolute Legende. Und Dave hatte recht: Ich konnte nicht nein sagen.“

“If Brian tells you to do something, you fucking do it!” pic.twitter.com/QXJFajur1L — Justin Hawkins (@JustinHawkins) September 5, 2022

Brians Anweisung

Our very own @JustinHawkins doing what he does best on stage with @WolfVanHalen & Dave Grohl at the Taylor Hawkins Tribute Concert last night. An unforgettable night. https://t.co/9Rw1gN33T0 — The Darkness (@thedarkness) September 4, 2022

Brian called him onto the stage! — Rob Durr (@Whiskybob77) September 4, 2022

Yeah, 10 seconds before the AC DC section Brian told me to get up for the second verse of BIB. I didn’t want to do it, never sung that before but DG said “if Brian tells you to do something, you fucking do it.” Haha — Justin Hawkins (@JustinHawkins) September 4, 2022

Haha I wouldn’t say that 😉 To be honest, I feel like BJ just wanted to drag me up for a laugh and to give his voice a few seconds to recover in time for the rest of the track. I thought he did an AMAZING job and I’m always happy to help out when needed. — Justin Hawkins (@JustinHawkins) September 4, 2022

