Das Album des Monats 01/21: Fortíð WORLD SERPENT

Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 04.12. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Majestica und Sainted Sinners.

Iron Savior In manchen Passagen wird man an die blumige Ausdrucksweise von Blind Guardian erinnert. Einige Arrangement-Ideen fallen allerdings so zuckersüß aus, dass der Song zwar im Ohr kleben bleibt, man jedoch das Gefühl nicht los wird, dass weniger in diesem Fall mehr gewesen wäre. (Hier das komplette Review lesen) https://www.youtube.com/watch?v=iMw_UuIOQOk Hollywood Undead NEW EMPIRE: VOL. 2 bestätigt leider das Vorurteil, dass das beste Material in solchen Fällen eher auf VOL. 1 zu finden ist. Vor allem stellt sich beim Hören eine Frage: Wo sind die Gitarren, verdammt noch mal?! Ich erwarte von einer Crossover-Band keine herabregnenden Slayer-Riffs, aber speziell…