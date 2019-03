Devin Townsend kündigt Europatournee für Herbst 2019 an, Konzerte in Deutschland in Hamburg und Berlin bestätigt. METAL HAMMER präsentiert natürlich.

Der Kanadier Devin Townsend hat große Pläne für 2019. Seine exklusiven Akustik-Shows im April (METAL HAMMER präsentiert) sind heiß begehrt und werden bereits weit im Vorfeld ausverkauft sein. Kürzlich kündigte Townsend die Veröffentlichung seines neuen Albums EMPATH für den 29. März 2019 an und gibt nun die Daten für die "Empath Europe – Volume 1"-Tour bekannt. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, dem 1. Februar 2019. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Devin erläutert: "Nach einem Jahr intensiver Aufnahmen, mit viel Zeit…