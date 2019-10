Das Album des Monats 11/19: Ein Eisen voller Schlüpfrigkeiten

1984 war ein besonderes Jahr - nicht nur für Heavy Metal, sondern auch für METAL HAMMER. Wir blicken zurück auf die Alben und Bands von vor 35 Jahren.

Das Metal-Jahr 1984 Wenn das Jahr zu Ende geht, ist Zeit für eine Rückschau: In dieser Ausgabe widmen wir uns dem Jahr 1984 und seinen zahlreichen Veröffentlichungen. Welche Platten und Bands waren vor 35 Jahren angesagt, welche Auswirkungen hatten die Alben auf Karrieren und Künstler, und wer kann sich bis heute halten? Freut euch auf eine Fundgrube voller unvergessener Kultwerke und lange nicht gehörter Perlen! Zudem feiern wir in diesem Jahr auch das 35-jährige Bestehen dieses Magazins. Aus diesem Anlass befragen wir unsere Autoren nach ersten Ausgaben und besten Momenten. Airbourne Frank Thießies traf unsere Soundcheck-Sieger in Berlin zum Gespräch…