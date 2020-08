Das Editorial im September 2020: Experimentierfreudig

Liebe Headbanger,

um Experimente waren Metallica nie verlegen. Das Ergebnis kommt bei den Fans mal so, mal so an; man erinnere sich an das gemeinsame Album mit Lou Reed, den Spielfilm ‘Through The Never’ oder auch die Rock-lastige LOAD- und RELOAD-Ära. Auch ihr großes Orchesteralbum S&M spaltete 1999 die Anhängerschaft – manchen ging der Ausflug in das Symphonische zu weit, anderen nicht weit genug; wieder andere waren vom schöpferischen Mut und der monumentalen Umsetzung begeistert. Wie bei allem, was die Metal-Koryphäen anpacken: Es zeigt Einschlag! Zwanzig Jahre später legten die Bay Area-Thrasher das Konzept nicht einfach nur neu auf, sondern setzten es fort – unter ganz neuen Voraussetzungen, mit neuem Team, neuem Spirit und sogar geänderter Band-Besetzung.

Dass die S&M2-Konzertabende auch eine Zäsur für Metallica darstellen sollten, wusste zum Zeitpunkt des Auftritts noch kaum jemand: James Hetfield war erneut seiner Sucht verfallen und begab sich wenig später auf Entzug. Eine neuerliche Zerreißprobe für die Band! Anlässlich der Veröffentlichung des Live-Mitschnitts hakt METAL HAMMER-Autor Matthias Weckmann bei Kirk Hammett und Rob Trujillo nach, wie sich das Experiment auf das Band-Gefüge ausgewirkt hat, wie es James Hetfield geht – und wie weit die Arbeiten am neuen Metallica-Studioalbum fortgeschritten sind! Begleitend zur ausführlichen Titelgeschichte (ab Seite 18) bekommt ihr A TRIBUTE TO METALLICA: neun hammerstarke Neuinterpretationen von Metallica-Klassikern von Bands wie Sabaton, Motörhead oder Vader – exklusiv mit METAL HAMMER.

Auch in den kommenden Monaten wollen wir es spannend machen und haben einmalige Heftbeilagen für euch geplant! In unserer Novemberausgabe (erscheint am 14.10.) gedenken wir Lemmy Kilmister und feiern 40 Jahre ACE OF SPADES mit einem ganz besonderen Sammlerstück: Auf einer Vinyl-7“ bekommt ihr bis dato unveröffentlichte Aufnahmen von ‘Ace Of Spades’ (live aus Paris, 1980, mit der klassischen Besetzung Lemmy, „Fast“ Eddie Clarke und Phil „Philthy Animal“ Taylor) sowie ‘(We Are) The Roadcrew’ (live aus Hannover, 1996, mit Lemmy, Phil Campbell und Mikkey Dee) zu hören. Der Clou: Das Ganze kommt als Picture Disc mit vier unterschiedlichen A-Seiten-Motiven. Hoffentlich habt ihr noch Platz im Plattenregal! Vorbestellen könnt ihr die weltexklusiven Schallplatten schon jetzt unter www.metal-hammer.de/motorhead.