Dave Lombardo nimmt Weihnachtssong mit seiner Frau auf

auch interessant

Zu Weihnachten hin werden die Menschen im Allgemeinen emotionaler, weicher und kitschiger. Sogar manch gestandener Thrash-Metaller kann sich davon nicht loslösen. Im vorliegenden Fall hat Testament-Schlagzeuger Dave Lombardo, der mit Slayer so brutale Tracks wie ‘Angel Of Death’, ‘Mandatory Suicide’ und ‘Killing Fields’ eingedroschen hat, nun zusammen mit seiner Gattin einen doch sehr zum Kuscheln anregenden Weihnachtssong aufgenommen.

Das Stück trägt den Titel ‘The Gift’ — ihr könnt es euch unten reinziehen. Der zugehörige Videoclip wurde von einem Künstler namens Andy Wallis produziert. Geschrieben und eingespielt haben das Lied Paula und Dave Lombardo gemeinsam, John Golden trat anschließend beim Mastering in Erscheinung. Zu dem Stück schreibt der 57-jährige Drummer: „Ein romantisches Liebeslied für die Weihnachtszeit — geschrieben von meiner Frau und mir.“ Wenn man sich den Track genauer anhört, geht es darin darum, dass eine Person immer noch so verliebt in eine andere Person ist, diese — passend zu Weihnachten — als Geschenk betrachtet und gerne auspacken würde. Viel Interpretationsspielraum bleibt da nicht…

Der Text von ‘The Gift’ von Paula und Dave Lombardo:

It’s that time of year again

Feeling so in love again

Wanting to unwrap you

The years have come and gone

And the seasons changed like songs

Your notes still play me perfectly

You’re the gift that keeps on giving

My heart is always melting

Like snow, like snow

It’s that time of year again

REIGN IN BLOOD VON SLAYER JETZT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.