Dave Lombardo: Zukunft mit Testament ungewiss

Der frühere Slayer-Schlagzeuger Dave Lombardo wird dieses Jahr nicht mit Testament auftreten. Dies gab der 58-Jährige in einem Interview sowie den Sozialen Medien (siehe unten) zu Protokoll. Als Grund führt der Musiker Terminkonflikte mit seinen anderen Bands (Misfits, Mr. Bungle, Empire State Bastard) an. Die Thrash-Ikone ging sogar so weit zu sagen, dass man seine Zukunft mit der Bay Area-Gruppe als ungewiss bezeichnen kann. Aktuell proben Testament offenbar mit Drummer Chris Dovas (Seven Spires), der schon einmal für Lombardo einsprang.

„Ich konzentriere mich auf Misfits, Mr. Bungle und Empire State Bastard [Extreme Metal-Trio mit Simon Neil und Mike Vennart von Biffy Clyro — Anm.d.A.]“, führt Dave Lombardo aus. „Als ich 2022 mit Testament auf Tour war, reihten sich Sachen für 2023 auf. So hatten wir mehrere terminliche Konflikte. Ich konnte mich davon nicht zurückziehen. Daher werde ich mich ihnen bei ihren anstehenden Konzertreisen 2023 nicht anschließen.“

Abwarten und Tee trinken

Auf die Frage, ob er in Zukunft wieder mit Testament auftreten und auf ihrem kommenden Studioalbum trommeln wird, entgegnete Dave Lombardo: „Ich weiß es nicht. Denn alles mit Misfits, Mr. Bungle und Empire State Bastard fängt an, anzuwachsen. Ich bin seit 2016 bei Misfits. Testament ist eine gut geölte Maschine. Sie sind immer auf Tour und bringen Alben heraus. Versuch da mal, Raum und Zeit dafür zu finden.“

Daraus kann man durchaus schließen, dass sein Status bei Testament „ungewiss“ ist, findet Dave Lombardo. „Ja. Es heißt jetzt: abwarten und Tee trinken. Ich kann wegen meiner Verpflichtungen nichts garantieren. Meine vertragliche Verpflichtung für 2022 habe ich erfüllt, das war ziemlich ausgedehnt. Wir haben eine der längsten Tourneen gemacht, auf der ich je war. Es waren sieben Wochen in Europa, was toll war. Nach der Pandemie musste ich wirklich rausgehen und wieder in Form kommen. Das war ein Lebensretter. Wir werden sehen. Unsere Beziehung ist gut. Die Türen sind offen. Die Kommunikation läuft.“

