Dave Mustaine erklärt hohe Preise für Konzerttickets

Die Preise für Konzert-Tickets sind so hoch wie lange nicht. Das geht gewiss auf die allgemeine Inflation zurück. Dave Mustaine hat nun etwas genauer ausgeführt, warum es derzeit so teuer für Bands ist, auf Tour zu sein. Und jene Kosten müssen natürlich irgendwie wieder reinkommen — also werden sie an die Ticket-Käufer weitergegeben.

Es summiert sich

Zu Gast in The SDR Show erwiderte Dave Mustaine auf die Frage, ob ein Off-Day immer noch rund 50.000 Dollar kostet: „Das kommt hin. Jedes Individuum, ob es nun arbeitet oder nicht, wird auf einer Tagesbasis bezahlt. Das gilt für alle, die mit auf Tour sind. Und wir haben eine Menge Leute dabei. Wir haben einen Lichtmann, einen Sound-Mann, einen Monitormann — und dann geht es hinter die Bühne. Dort haben wir ebenfalls einen Haufen Leute — einen Drumtech, einen Gitarrentechniker, einen Basstechniker, einen weiteren Monitor-Typen. Dann gibt es die Fahrer, Busfahrer, Lkw-Fahrer, Caterer, all diese Leute.

Hinzu kommen all die Hotels: all das Geld, um Hotelzimmer für all diese Leute zu bekommen. Und sie müssen verpflegt werden. Die Kosten steigen also.“ Des Weiteren führte der Megadeth-Chef aus: „Viele Menschen schauen sich den Ticket-Preis an und denken: ‚Ich zahle doch keine 75 Piepen, um diese Kerle sehen zu dürfen.‘ Und ich bin traurig, das sagen zu müssen. Aber selbst wenn man es sich aussuchen könnte, heutzutage ist es nun mal so, wenn man sich eine Liveband ansehen will. Denn man kann einfach nicht mehr von A nach B kommen, ohne eine Menge Geld auszugeben.“

