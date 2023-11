Testament-Frontmann Chuck Billy arbeitet an seinem ersten Soloalbum. Dafür will er neben bekannten Gitarristen auch Teile seiner Verwandtschaft rekrutieren.

In der Musikszene ist es nicht ungewöhnlich, dass miteinander verwandte Künstler in denselben Bands spielen. Das gemeinsame Aufwachsen sowie eine häufig ähnliche stilistische Sozialisation ist schließlich eine solide Basis für die Zusammenarbeit. Doch während Geschwister- und Vater-Sohn-Konstellationen in der Rock- und Metal-Szene häufiger zu finden sind, gibt es einige Verwandtschaftsverhältnisse, deren Existenz weniger bekannt ist, so wie bei Chuck Billy und Stephen Carpenter. Chuck Billy auf Solopfaden Wenig bekannt ist, dass Testament-Frontmann Chuck Billy der Cousin von Deftones-Gitarristen Stephen Carpenter ist. Das liegt vor allem daran, dass beide Seiten nicht unbedingt mit dieser Tatsache hausieren gehen. Das Verwandtschaftsverhältnis der beiden…