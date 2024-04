Dave Mustaine: Keine Aussicht auf Megadeth-Shows mit Kiko Loureira

Teemu passt perfekt zu Megadeth

In einem Interview mit dem brasilianischen Radiosender Kiss FM sprach Megadeth-Anführer Dave Mustaine über den kürzlichen Ausstieg von Kiko Loureiro. Der Gitarrist wurde von seinem Freund Teemu Mäntysaari ersetzt – und ist ein weiterer Gitarrist, der nach nur kurzer Zeit die von andauernden Besetzungswechseln geplagten Thrash-Titanen wieder verlässt.

„Wir haben jetzt einen neuen Gitarristen“, erklärt Dave Mustaine im Interview. „Kiko musste nach Hause, um bei seiner Familie zu sein. Wir hatten eine wirklich gute Zeit zusammen. Aber jetzt haben wir einen Ersatz, den Kiko für uns empfohlen hat und der wirklich gut passt.“

Auf die Frage, ob es eine Chance gibt, dass Kiko bei einem kommenden Konzert in seiner brasilianischen Heimat zumindest für einen Song mit Megadeth auftritt, zeigt sich Mustaine wenig hoffnungsvoll: „Ich glaube nicht, dass das im Moment etwas ist, woran Kiko interessiert ist.“

„Er ist aus einem bestimmten Grund gegangen. Und zwar, um bei seiner Familie zu sein. Er muss dort einfach gerade sein. Und wenn sich in Zukunft die Gelegenheit bietet, bin ich nicht dagegen. Wir haben gerade erst ein paar Shows mit Marty Friedman gespielt. Das zeigt, wie ich zu so etwas stehe. Aber ich versuche, ein wenig realistisch zu sein. Ich weiß, wenn es mir passieren würde, wäre es das Letzte, was ich tun würde. Eine Band, die ich liebe, zu verlassen, um dann nur kurz später wieder mit ihr auf Tour zu gehen.“

Kiko wusste, dass Teemu zu Dave Mustaine passt

Bei einem anderen Interview, das Dave Mustaine während der aktuellen Tour in Brasilien gegeben hat, sprach der Frontmann ebenfalls in hohen Tönen über den neuen Megadeth-Gitarristen.

„Kiko war auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit, als das passierte, also waren wir natürlich enttäuscht“, so Mustaine. „Aber es ist was es ist. Und Kiko weiß, dass Teemu der richtige Mann für mich ist. Also hat er uns tatsächlich einen großen Gefallen getan, und ich liebe ihn und wünsche ihm alles Gute bei allem, was er tut.“

