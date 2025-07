In der jüngsten Folge seiner The David Ellefson Show hat der frühere Megadeth-Bassist David Ellefson ein zwischenzeitliches Vorhaben von Dave Mustaine offengelegt. Und zwar wollte der einstige Metallica-Gitarrist das NO LIFE ’TIL LEATHER-Demo der „Four Horsemen“ mit seiner eigenen Band neu einspielen. Doch Ellefson hatte überhaupt gar keine Lust, dabei mitzumachen.

Boshaftes Verhalten

Zunächst drehte sich das Gespräch jedoch um das jüngste Megadeth-Album THE SICK, THE DYING… AND THE DEAD!, für das der Tieftöner bekanntlich Bassspuren beigesteuert hatte, welche Dave Mustaine dann entfernen und von Steve DiGiorgio neu aufnehmen ließ, nachdem er Ellefson gefeuert hatte. „Das war eine brutale Platte“, erinnert sich David. „Ich bin froh, dass ich weg davon bin, um ehrlich zu sein. Es war ein furchtbarer Prozess. Es war fünf Jahre in Arbeit. Jeder Song, jedes Riff, jeder Text, den ich schrieb, wurde wieder entfernt. Es war boshaft, rachsüchtig und hasserfüllt.“ Ellefson schwebte vor, wie früher zusammen in einem Raum unverfälscht klingende Musik zu machen — im Gegensatz zu nahezu fehlerlos klingenden heutigen Produktionen.

Alsdann packt der 60-Jährige aus: „Es gab laufend Konflikte. Für mich fing es 2018 an. Wir begannen in Oslo eine Tournee. Und Dave Mustaine kam rein und sagte, er wolle das NO LIFE ’TIL LEATHER-Demo [auf dem er selbst zu hören ist — Anm.d.R.] neu einspielen. Ich meinte nur: ‚Willst du mich verarschen? An diesem Punkt sind wir? Nach all dieser Zeit? Wir sollten ein neues Album und neue Lieder schreiben. Da bin ich nicht an Bord. Ohne mich.‘ So viel Spaß es auch machen würde, diese Stücke zu spielen — denn es ist eine meiner Lieblingsscheiben von Metallica. Tut mir leid. Ich glaube, da fing unser Problem an. Als wir also diese Platte angingen, wusste er, dass ich nicht willens war, einfach nur ‚Ja, Dave‘ zu sagen und Mist mitzumachen. Also bin ich letztendlich raus aus der Band. So läuft es.“

