Disturbed-Frontmann David Draiman benutzt seine Band und deren Musik aktuell als Therapie, mit der er seine Scheidung verarbeitet.

David Draiman hat in einem aktuellen Interview über die Bedeutung seiner Band und deren Musik für sein Leben gesprochen (siehe Video unten). Aufgrund seiner kürzlichen Scheidung stelle Disturbed eine wichtige Therapiemöglichkeit für ihn dar. So brauche er die Musik im Moment mehr als je zuvor. Er wisse nicht, was er ohne sie anstellen würde. Rettungsanker Die Frage von Podcasterin Kyle Meredith zielte eigentlich darauf ab, woher Disturbed nach 30 Jahren Band-Geschichte ihre Kreativität hernehmen. "Therapie", entgegnete David Draiman daraufhin. "Es ist so klar und einfach. Im Augenblick ist die Band die effektivste Form der Therapie für mich. Ich freue mich…