David Ellefson vermisst Megadeth aus nur einem Grund

David Ellefson sprach in einem Interview mit The Metal Voice darüber, ob Dave Mustaine jemals Kontakt zu ihm aufgenommen habe, nachdem dieser ihn bei Megadeth rausgeworfen hatte. Seine Antwort: „Nein, absolut nicht. Er hat sich nie gemeldet.“ Trotzdem vermisse er es, in der Band zu spielen, wie er ergänzend erklärte.

„Ich bin ein Fernweh-Typ. Mein Glück im Leben besteht darin, die Welt zu sehen und nicht nur zu Hause zu sitzen. Ich habe Letzteres versucht, aber nach etwa einem Monat langweile ich mich. […] Also kann ich genauso gut unterwegs sein und spielen. Es gibt es natürlich einige Dinge, die mir fehlen, zum Beispiel die ganz großen Auftritte. Aber bei Megadeth waren es nicht immer gigantische Shows", sagte David. „Wir haben dort angefangen, wo alle anderen angefangen haben; es waren kleine Gigs. Ich habe es also alles – von unten bis ganz oben und alles dazwischen – gekannt. Aber das Blatt hat sich gewendet und ich bin wahnsinnig glücklich mit allem, was ich jetzt mache. Ich sage immer: Ich mache Musik, die mir gefällt – mit Leuten, die ich mag. Ich habe bereits einen Grammy gewonnen, mir geht es gut. […] Und an diesem Punkt in meinem Leben genieße ich einfach, was ich tue."

Dave Mustaine feuerte Dave Ellefson 2021, mit dem er 1983 gemeinsam Megadeth gründete, nachdem pikante Videochats des Musikers und mit einer Frau bekannt wurden. In den Sozialen Medien gab der Bandchef eine Erklärung ab, in der es hieß: „Wir nehmen diese Entscheidung nicht auf die leichte Schulter. Obwohl wir nicht jedes Detail darüber kennen, was passiert ist, reicht das, was jetzt bereits enthüllt wurde, angesichts einer bereits angespannten Beziehung aus, um eine zukünftige Zusammenarbeit unmöglich zu machen.“

