David Silveria, der bis 2006 entschlossen für die Nu Metaller Korn getrommelt und später ans Schlagzeug von Breaking In A Sequence gewechselt hatte, hat kürzlich den Entschluss gefällt, auch diesmal das musikalische Zusammenwirken mit seinen Kollegen zu beenden. Am 24. Juni 2022 meldeten sich die verbleibenden Breaking In A Sequence-Mitglieder via Social Media zu Wort und verkündeten die Nachricht.

Im Statement der Band hieß es: „David hat die schwere Entscheidung getroffen, aus der Band auszusteigen, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Worte können nicht beschreiben, was für eine Ehre es war, gemeinsam mit ihm zu spielen, zu schreiben und die Bühne mit einer solchen Ikone zu teilen. Gemeinsam haben wir etwas geschaffen, auf das wir stolz sein können, und das in uns allen wieder die Freude am Spielen geweckt hat. Wir wünschen unserem Bruder alles Gute für seine zukünftigen Vorhaben.

Die Schlagzeugspuren für die nächste EP sind fertig und David hat uns seinen Segen gegeben, ohne ihn weiterzumachen. In der Zwischenzeit werden wir die Produktion der EP3 fortsetzen und daran arbeiten, einen Ersatz für David zu finden. Vielen Dank an alle, die uns über die Jahre zugehört und unterstützt haben. Applaus für Mr. David Silveria!“

Auch wir wünschen dem Musiker alles Gute für die Zukunft.

