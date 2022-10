Dead Kennedys: Schlagzeuger D. H. Peligro ist tot

auch interessant

Am 29. Oktober 2022 teilte die kalifornische Gruppe Dead Kennedys die Nachricht um den plötzlichen Tod ihres langjährigen Band-Kollegen D. H. Peligro. Einen Tag zuvor soll sich ein Unfall ereignet haben, an dessen Folgen der Musiker später verstarb.

1981 schloss sich Peligro der chaotischen Konstellation an und ersetzte damit den ursprünglichen Schlagzeuger Bruce Schlesinger aka „Ted“. Sein offizielles Debüt mit der Gruppe gab er auf der EP IN GOD WE TRUST, INC., die im Dezember desselben Jahres veröffentlicht wurde. Danach nahm er die Alben PLASTIC SURGERY DISASTERS (1982), FRANKENCHRIST (1985) und BEDTIME FOR DEMOCRACY (1986) mit der Band auf.

IN GOD WE TRUST, INC./PLASTIC SURGERY DISASTERS bei Amazon bestellen

Empfehlung der Redaktion Soilwork machen weiter nach dem Tod von David Andersson Melodic Death Metal Soilwork und The Night Flight Orchestra setzen ihre Aktivitäten zu Ehren ihres verstorbenen Gitarristen David Andersson fort. Im Statement zu seinem Tod heißt es seitens der Kollegen: „Dead Kennedys-Schlagzeuger D. H. Peligro (Darren Henley) ist gestern, am 28. Oktober, in seinem Haus in Los Angeles verstorben. Die Polizei vor Ort gab an, dass er an einem Schädeltrauma starb, das durch einen Sturz verursacht wurde. Konkretere Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen und werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Wir bitten euch, die Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit zu respektieren. Vielen Dank für eure Gedenken und tröstlichen Worte.“

Auch wir wünschen allen Angehörigen viel Kraft für diese fordernde Zeit.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.