Def Leppard bringen Beauty-Kollektion raus

45 Jahre Def Leppard wollen gefeiert werden: Die Band hat daher die Veröffentlichung der Def Leppard-Schönheitskollektion in limitierter Auflage angekündigt. Diese Produktlinie spiegelt die Zeit des Glam- beziehungsweise Hair Metal sowie Stadion-Rock-Sounds wider. Rock And Roll Beauty verbindet Nostalgie mit Schönheitsprodukten von heute. Die Designer des Unternehmens kreieren Kollektionen in limitierter Auflage.

Empfehlung der Redaktion Mötley Crüe 2023 mit Def Leppard und Co. in Europa auf Tour? Glam Metal Europas Glam-Fans können sich womöglich auf ein dickes Tourneepaket mit Mötley Crüe, Def Leppard, Poison und Joan Jett freuen. Diese nostalgische Kollektion ist durch die Zusammenarbeit zwischen den Engländern und den Designern von Rock And Roll Beauty ist entstanden. Von der ikonischen, dreieckigen Artistry-Palette mit ihren 14 leuchtenden Farbtönen bis hin zu den pfirsichfarbenen Rouges wurde jedes Produkt der Linie so gestaltet, dass es die Rock’n’Roll-Ära widerspiegelt. Die Kollektion umfasst Lidschattenpaletten, Lippenstifte, Highlighter, Kerzen, Make-up-Pinsel, Nagelabziehbilder, Accessoires und mehr. Mit ihren schimmernden Pinks und Metallic-Tönen ist diese 19-teilige Kollektion hochpigmentiert und für einen Rock-Star-Look konzipiert – für jeden Metaller mit drei Kilohaarspray auf dem Haupt also unwiderstehlich.

Die Beauty-Kollektion ist hier erhältlich.

Fast ein halbes Jahrhundert Def Leppard

Derzeit spielen Def Leppard leider nur in den USA und Kananda, hier die ganze Tour. Nächstes Jahr sollen sie Gerüchten zufolge aber nach Europa kommen, lest mehr dazu hier.

Empfehlung der Redaktion Def Leppard veröffentlichen erstes Album seit 2015 Hard Rock Die britischen Hard Rock-Veteranen Def Leppard haben ihr zwölftes Studioopus DIAMOND STAR HALOS für Ende Mai angekündigt. Im Mai veröffentlichten die Herren ihr erstes Album seit sieben Jahren. 15 neue Titel spendierte uns DIAMOND STAR HALOS. Der Albumtitel soll offenbar eine Huldigung an den T.Rex-Klassiker ‘Diamond Meadows’ sein. Def Leppard haben sich für ein paar Lieder auf ihrem frischen Opus ein paar Gastmusiker ins Boot geholt. So singt die renommierte US-amerikanische Country-Musikern Alison Krauss, die auch mehrere Alben mit Led Zeppelin-Frontmann Robert Plant aufgenommen hat, bei den Songs ‘This Guitar’ und ‘Lifeless’. Darüber hinaus haben Joe Elliott und Co. David Bowie-Pianist Mike Garson für ‘Goodbye For Good This Time’ und ‘Angels (Can’t Help You Now)’ rekrutiert.

