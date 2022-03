Def Leppard veröffentlichen erstes Album seit 2015

Um Def Leppard war es zuletzt eher still. Doch das ändert sich ab sofort, denn die Hard Rock-Legenden von der Insel haben ein neues Studioalbum angekündigt. Der nunmehr zwölfte Longplayer des Quintetts hört auf den Namen DIAMOND STAR HALOS und wird am 27. Mai 2022 auf die Märkte dieser Welt kommen. Einen ersten klanglichen Vorboten gibt es ab sofort zu hören — weiter unten könnt ihr euch die Single ‘Kick’ reinziehen.

Gigantische Tour

Frontmann Joe Elliott, Bassist Rick Savage, Schlagzeug Rick Allen und die Gitarristen Phil Collen sowie Vivian Campbell haben DIAMOND STAR HALOS in den vergangenen zwei Jahren parallel in drei verschiedenen Ländern aufgenommen. Elliott sang seine Gesangsspuren in Irland ein, Savage spielte den Bass in England ein, während Allen, Collen und Campbell in den Vereinigten Staaten operierten. Nach dem Release der neuen Platte werden Def Leppard zusammen mit Mötley Crüe, Poison und Joan Jett auf Stadiontournee durch die Vereinigten Staaten von Amerika gehen. Insgesamt wird der Tourtross dabei in 36 Städten gastieren.

Der Albumtitel DIAMOND STAR HALOS soll offenbar eine Huldigung an den T.Rex-Klassiker ‘Diamond Meadows’ sein. Def Leppard haben sich für ein paar Lieder auf ihrem frischen Opus ein paar Gastmusiker ins Boot geholt. So singt die renommierte US-amerikanische Country-Musikern Alison Krauss, die auch mehrere Alben mit Led Zeppelin-Frontmann Robert Plant aufgenommen hat, bei den Songs ‘This Guitar’ und ‘Lifeless’. Darüber hinaus haben Joe Elliot und Co. David Bowie-Pianist Mike Garson für ‘Goodbye For Good This Time’ und ‘Angels (Can’t Help You Now)’ rekrutiert.

Die Tracklist des neuen Def Leppard-Albums:

Take What You Want Kick Fire It Up This Guitar [feat. Alison Krauss] SOS Emergency Liquid Dust U Rok Mi Goodbye For Good This Time All We Need Open Your Eyes Gimme A Kiss Angels (Can’t Help You Now) Lifeless [feat. Alison Krauss] Unbreakable From Here To Eternity