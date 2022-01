Deicide trennen sich von Chris Cannella und stellen neuen Gitarristen vor

auch interessant

Die Death Metal-Veteranen Deicide kündigten an, dass sie den Gitarristen Taylor Nordberg in ihre Reihen aufgenommen haben. Nordberg ersetzt Chris Cannella, der die von Glen Benton angeführte Band nach knapp drei Jahren einvernehmlich verlassen hat.

Empfehlung der Redaktion Deicide: Hart am neuen Album Death Metal Die Anzeichen verdichten sich, dass wir noch 2021 ein neues Album der Death-Metaller Deicide um die Ohren gedroschen bekommen. Gestern, am 19. Januar 2022, gab Benton via Social Media ein Statement ab: „Wir freuen uns, Taylor Nordberg in der Deicide-Familie willkommen zu heißen! Er ist ein erstaunlicher und versierter Gitarrist, der unseren Sound auf das nächste Level hebt und ein hohes Maß an Professionalität mitbringt, das die Deicide-Maschine vervollständigt und ergänzt!“

Cannella erwähnte in einem separaten Statement, dass es kein „Drama“ zwischen den Band-Mitgliedern gab und gibt. „Ich habe nur Liebe und Respekt für Glen, Steve und Kevin. Ich hatte eine tolle Zeit in den letzten drei Jahren, die ich ein Leben lang in Ehren halte – besonders die Freundschaft“, berichtete er. „Prost an alle und danke für all die Liebe und Unterstützung. Ich freue mich auf alles, was noch kommen wird.“