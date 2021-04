Der METAL HAMMER Podcast – Folge 10

So viele Gründe zu feiern: Nicht nur erscheint die 10. Jubiläums-Episode des METAL HAMMER Podcast an einem Feiertag – sondern auch exakt zwanzig Jahre nach dem Rammstein-Album MUTTER!



Zahn und Kessler lassen sich nicht zwei Mal bitten und widmen den „Zierfisch“ der Episode dem skandal- wie Hit-trächtigen Rammstein-Album – macht euch gefasst auf persönliche Erinnerungen, harte Fakten und individuelle Interpretationen zu MUTTER, einem der wichtigsten und größten Rammstein-Werke.

Alex Wesselsky (Eisbrecher) zu Gast im METAL HAMMER Podcast

Brandaktuell hat auch unser Talkgast Alex Wesselsky zu feiern: Zwanzig Jahre hat er darauf hingearbeitet, auf dem Titelbild des METAL HAMMER zu landen – das hat er mit dem frischen Eisbrecher-Album LIEBE MACHT MONSTER endlich erreicht, und im Vorbeigehen noch Platz 1 der Deutschen Album-Charts gestürmt. Zacke macht einen gewagten Vergleich auf: Ist Alex Wesselsky der deutsche Lemmy Kilmister?

Blaze Bayley ist ja auch die britische Variante der Böhsen Onkelz – analysiert unser Podcast-Duo anlässlich seines neuen Albums WAR WITHIN ME. Außerdem unter anderem auf der Neuheitenliste: Devil Sold His Soul, The Limit mit Bobby Liebling, Wolfchant, Arion, Horndal, und irgendeine von mindestens drei Bands namens Wheel.

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefredakteur Thorsten „Zacke“ Zahn und Redaktionsleiter Sebastian Kessler.

Die nächste Folge erscheint am 16.04.2021. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

