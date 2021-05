Der METAL HAMMER Podcast – Folge 14

Dave Ellefson fliegt wegen virtueller Techtelmechtel bei Megadeth, während die Songcontest-Gewinner Måneskin zum Drogentest müssen. Wtf? Auf den Schock einen Slipknot-Joint.

Was ist mit dem Rock’n’Roll passiert? Megadeth setzen ihren Bassisten Dave Ellefson vor die Tür – vermeintlich wegen eines virtuellen Seitensprungs. Wie geht es jetzt weiter mit Dave Mustaines Band, und wo ist eigentlich Jason Newsted abgeblieben? So peinlich die Nummer für Ellefson ist – ist sie ein Grund, ihn vor die Tür zu setzen? Dagegen scheint der Drogenskandal um die Eurovision Song Contest-Sieger Måneskin ja ein krediblerer Aufreger zu sein.

Apropos Drogen: Damit haben Slipknot natürlich nichts am Hut, pardon, an der Maske. Das Cannabis, das Perkussionist Shawn „Clown“ Crahan vertickt, ist nämlich nur ein Medizinprodukt. Da muss das METAL HAMMER Podcast-Zwiegespann Zahn/Kessler gleich an allerlei weitere absurde Merchandise-Produkte von Metal-Bands aus den letzten Jahren denken. Habt ihr zufällig eines davon zu Hause stehen?

Jen Majura zu Gast im METAL HAMMER Podcast

Im METAL HAMMER Podcast Personality Talk begrüßen wir diesmal Jen Majura. Die Musikerin ist mittlerweile mit Evanescence in internationale Sphären aufgestiegen – hat sich den Erfolg aber entsprechend hart erarbeitet und ist vollkommen auf dem Boden geblieben! Wie haben Vater und Mutter Majura denn auf den Karrieresprung der Tochter reagiert, und konnte die Band den Release von THE BITTER TRUTH trotz Lockdown gebührend feiern? Das inspirierende Gespräch führt von Kochrezepten, Netflix-Tipps und Singvögeln über Pandemie-Blues und kreative Auswege daraus bis zur Nachwuchsförderung in Jen Majuras Musikschule.

Und wie schneiden die neuen Album-Releases der Woche ab? Silver Lake By Esa Holopainen wird selbstverständlich gefeiert – aber auch Bloodbound, Impaled Nazarene, Burning Witches, Flotsam And Jetsam und Red Fang müssen sich den knallhart-subjektiven Kritikermeinung stellen! Übrigens: Passend zum METAL HAMMER Podcast liefern wir euch ab sofort eine liebevoll handgestrickte Spotify-Playlist unter dem schnittigen Namen „Metal Hammer Podcast Playlist – remember where you heard it first“.

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefredakteur Thorsten „Zacke“ Zahn und Redaktionsleiter Sebastian Kessler.

