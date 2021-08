Der METAL HAMMER Podcast – Folge 19

Finstere Zeiten, mitten im Sommer: Die Rock- und Metal-Welt musste im Juli erschreckend viele ihrer Helden betrauern. Unter anderem verneigen wir im METAL HAMMER Podcast unser Haupt vor Slipknot-Gründungsmitglied Joey Jordison und Metal Church-Sänger Mike Howe.

Udo Dirkschneider-Sohn und -Schlagzeuger Sven kam zwar mit einem Schrecken davon – doch nach der Flutkatastrophe bittet er seine Fans jetzt um Unterstützung. Wie es Mike Sifringer geht, können auch seine Band-Kollegen derzeit nur vermuten – wie es aussieht, ist der Gitarrist bei Destruction raus. Wir beleuchten die Situation!

Plus: The Road To Bullhead City! Raphael Siems klingelt erneut in Wacken durch, um euch auf den aktuellen Stand des Open Air-Festivals zu bringen, das für den September 2021 geplant ist.

Die stahlharte Kritikerbrust

Diese neuen Metal-Alben nimmt sich das Podcast-Duo Zahn/Kessler zur Kritikerbrust: Feuerschwanz DIE LETZTE SCHLACHT, Hunter THE RETURN, Lingua Ignota SINNER GET READY, Nytt Land RITUAL, Destruction LIVE ATTACK, Gost RITES OF LOVE AND REVERENCE, Killing FACE THE MADNESS, Sepultura SEPULQUATRA, Unreqvited BEAUTIFUL GHOSTS.

Hörproben der neu erschienen Alben und aller anderen Bands, die wir im METAL HAMMER Podcast erwähnen, findet ihr in unserer Spotify-Playlist „Metal Hammer Podcast – remember where you heard it first.“

Die nächste Folge erscheint – nach kurzer Sommerpause – am 03.09.2021 mit einem fetten Special zu SENJUTSU von Iron Maiden! Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefredakteur Thorsten „Zacke“ Zahn und Redaktionsleiter Sebastian Kessler.

