Der METAL HAMMER Podcast – Folge 23

Zurück zum Glück – es dauerte auch ein Stück: Der METAL HAMMER Podcast kehrt nach kurzer Selbstfindungsphase zurück auf die Bildfläche. Auch dank unaufhörlicher Nachfrage der METAL HAMMER-Leserschaft, wann es denn endlich weiterginge. Wir freuen uns über so viel Zuspruch und danken für eure Treue!

Alles beim Alten, aber mit einer neuen Stimme: METAL HAMMER-Redakteurin Katrin Riedl teilt sich aktuell das Podcast-Mikrofon mit Veteran Sebastian Kessler.

Thematisch geht es überspitz(t) zu: Feuerschwanz erklimmen mit ihrem Album MEMENTO MORI die Spitze der Charts. Wir klingelten bei Ben „Richard Hodenherz III.“ Metzner durch, um uns nach der Stimmung der Met- und Miezen-Metaller zu erkundigen.

Richard Hodenherz III. zu Gast im METAL HAMMER Podcast

Für Verwirrung sorgt die Entscheidung von Judas Priest, künftig nur noch zu viert auf der Bühne stehen zu wollen. Äh, war da nicht mal was mit Twin-Guitar? Was steckt dahinter, wie reagiert Andy Sneap, was sagen die Fans, und klopft vielleicht mal jemand bei K.K. Downing an? Zur Beruhigung legt Kessler den neuen HipHop-Song von Testaments Alex Skolnick auf. Dann hören wir doch lieber wieder Metal:

Das Podcast-Duo nimmt sich diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Tony Martin THORNS, Fit For An Autopsy OH WHAT THE FUTURE HOLDS, Ereb Altor VARGTIMMAN, Magnum THE MONSTER ROARS, Ashes Of Ares EMPERORS AND FOOLS, Billy Talent CRISIS OF FAITH und Kissin’ Dynamite NOT THE END OF THE ROAD. Die Veröffentlichung des neuen Battle Beast-Albums CIRCUS OF DOOM nehmen wir zum Einlass für einen wichtigem Einschub über Mobbing und Hass im Internet.

Die nächste Folge erscheint am 28.01.2022 – dann inklusive eines Veranstalter-Specials im Rahmen der Aktion #backtolive. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe aktuell von Chefredakteur Sebastian Kessler und Chefin vom Dienst Katrin Riedl.

