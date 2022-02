Der METAL HAMMER Podcast – Folge 26

Heute nur gute Nachrichten! Die METAL HAMMER Podcast-Playlist ist zurück in neuem Glanz: Den Soundtrack zum Podcast findet ihr ab sofort immer aktuell im Spotify-Kanal des METAL HAMMER.

Und sie kommt gerade rechtzeitig, denn Amon Amarth stechen mit ‘Put Your Back Into The Oar’ in See. Das METAL HAMMER Podcast-Duo Riedl und Kessler legt sich in die Riemen, setzt seine Wikingerhelme auf und analysiert den ersten Vorboten des neuen Amon Amarth-Albums sowie den begleitenden Videoclip, der auch Fragen aufwirft.

Ein Herzensalbum feiert Jubiläum: WOODS 5: GREY SKIES AND ELECTRIC LIGHT von Woods Of Ypres wird zehn Jahre alt. Kennt ihr nicht? Ein unbedingter Grund mehr, das Album und die tragische Geschichte der Band zu entdecken! Kennt ihr? Dann wisst ihr, warum sich der nostalgische Abstecher lohnt.

Deserted Fear zu Gast im METAL HAMMER Podcast

Diesmal begrüßen wir Deserted Fear als Gäste im METAL HAMMER Podcast. Die Death Metaller stellen im Interview ihr brandneues Album DOOMSDAY vor.

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Hammerfall HAMMER OF DAWN, Scorpions ROCK BELIEVER, Serious Black VENGEANCE IS MINE, Corpsegrinder CORPSEGRINDER, und Deserted Fear DOOMSDAY.

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Schon nächsten Freitag, 04.03.2022 dürft ihr euch über eine Special-Episode des METAL HAMMER Podcast freuen: Wir analysieren das neue Sabaton-Album THE WAR TO END ALL WARS und laden Sänger Joakim Brodén zum Gespräch darüber.

Die nächste reguläre Folge erscheint am 11.03.2022 – dann inklusive eines Interviews mit Tobias Forge von Ghost. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe aktuell von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

