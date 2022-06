Der METAL HAMMER Podcast – Folge 34 mit Stephan Weidner

Back In Black – das Metal-Update

Doppelt feurig:

Rammstein setzen Bühnen quer durch Europa in Brand. Auf seinen Besuch beim Wacken Open Air 2022 muss Till Lindemann aber verzichten. Was ist da los?

Und was geht mit In Flames? Die neue Single ‘State Of Slow Decay’ entflammt Hoffnung auf ein besonders hartes neues Melodic Death Metal-Album.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Civil War INVADER: Sabaton für Metal-Fans, die Sabaton nicht mögen

Coheed And Cambria VAXIS II – A WINDOW OF THE WAKING MIND

Paganizer BEYOND THE MACABRE: Rogga Johansson kann’s nicht lassen

Belphegor THE DEVILS: Freude am Satansgerät

Rxptrs LIVING WITHOUT DEATH’S PERMISSION: Der Newcomer-Tipp!

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Stephan Weidner spielt als Bassist der Böhsen Onkelz in den größten Stadien. Was ihn an seinem Soloprojekt Der W reizt, und wie viele Metal-Einflüsse er nicht nur auf seinem neuen Album V verarbeitet.

Die nächste Folge erscheint am 1.7.2022, dann mit Powerwolf über das neue Quasi-Live-AlbumTHE MONUMENTAL MASS.

