Der METAL HAMMER Podcast – Folge 39 mit Tankard

Back In Black – das Metal-Update

David Andersson ist tot. Der Gitarrist von Soilwork und The Night Flight Orchestra starb im September, Grund seien Alkoholprobleme und psychische Probleme gewesen. Wir gedenken dem Schweden und verraten, wie es für die Bands weitergeht.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Stratovarius SURVIVE (23.9.)

Gaerea MIRAGE (23.9.)

Slipknot THE END, SO FAR (30.9.)

Tankard PAVLOV’S DAWGS (30.9.)

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Andreas „Gerre“ Geremia stößt auf 40 Jahre Tankard und das neue Album PAVLOV’S DAWGS an – doch mit welchen Bieren? Außerdem spricht der Sänger der Thrash Metal-Helden darüber, wie es ihm nach seinem Bandscheibenvorfall geht, über seine Angst vor Hunden, und wie er zu „Ex-Fluencern“ steht.

Die nächste Folge erscheint am 7.10.2022. Zu Gast: Bastian „BastiBasti“ Sobtzick von Callejon. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe aktuell von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

—

