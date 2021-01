Der METAL HAMMER Podcast – Folge 4

METAL HAMMER gibt es jetzt endlich auch zum Hören: Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch ab sofort alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt: Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefredakteur Thorsten „Zacke“ Zahn und Redaktionsleiter Sebastian Kessler.

Die neueste Episode startet so erschütternd wie das Jahr 2021: Alexi Laiho ist tot – Zahn und Kessler sind bestürzt. Gemeinsam graben sie in persönlichen Erinnerungen an den Children Of Bodom-Frontmann und verbeugen sich verbal vor dem „God Of Riffs“ (ausgezeichnet mit dem METAL HAMMER AWARD 2018) – dem wir übrigens auch in der Titelgeschichte unserer Februar-Ausgabe (ab 13.1. am Kiosk und im Briefkasten) über die 35 wichtigsten (zu Redaktionsschluss lebenden…) Metal-Gitarristen huldigen.

Wolf Hoffmann zu Gast im METAL HAMMER Podcast

Dort ebenfalls vertreten: Wolf Hoffmann von Accept. Während wir ihm im Magazin alles zum neuen Accept-Album TOO MEAN TO DIE entlocken, quetschen wir ihn als Gesprächsgast im Personality Talk zu seinem Selbstbild als Gitarrist aus. Der Gitarrenheld hat Tipps für Nachwuchs-Riffer parat und verrät, wer seine eigenen Vorbilder waren – und wer explizit nicht.

Dass Kiss-Chef Gene Simmons unterdessen mal wieder den Rock für tot erklärt, kann vom METAL HAMMER Podcast-Duo ebenfalls nicht unkommentiert stehengelassen werden. Was veranlasst den Mann dazu – und warum hat er (un)recht?

Anmerkung: Der Podcast wurde aufgezeichnet, bevor das Accept-Album auf den 29.1. verschoben wurde… und bevor sich Jon Schaffer an der Stürmung des Kapitols beteiligt haben soll.

Die nächste Folge erscheint am 22.1.2021. Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf Spotify, Deezer, Amazon und Podigee. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

