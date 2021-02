Der METAL HAMMER Podcast – Folge 6

Der METAL HAMMER PODCAST mit Wolf Hoffmann (Accept), über den Tod von Alexi Laiho, Gene Simmons’ Rock-Weltbild und die spannendsten neuen Metal-Alben.

METAL HAMMER gibt es jetzt endlich auch zum Hören: Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch ab sofort alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt: Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefredakteur Thorsten "Zacke" Zahn und Redaktionsleiter Sebastian Kessler. Die neueste Episode startet so erschütternd wie das Jahr 2021: Alexi Laiho ist tot – Zahn und Kessler sind bestürzt. Gemeinsam graben sie in persönlichen Erinnerungen an den Children Of Bodom-Frontmann und verbeugen sich verbal vor dem…