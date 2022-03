Der METAL HAMMER Podcast – Sonderfolge

Wichtige Anmerkung vorab: Wir haben diese Episode des METAL HAMMER Podcast vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine aufgezeichnet. Das Interview mit Joakim Brodén fand noch Ende vergangenen Jahres statt. Schon damals stellte der Sabaton-Sänger klar: „Gäbe es keine Kriege mehr, wäre es besser für uns alle.“ Dass die Inhalte des neuen Albums THE WAR TO END ALL WARS in keinem Zusammenhang mit dem jetzt ausgebrochenen Krieg stehen, erklären Sabaton in einer aktuellen Stellungnahme.

Versuchen wir also, THE WAR TO END ALL WARS losgelöst von der vorherrschenden Weltlage zu begreifen und als das zu nehmen, was es ist: Die geistige und musikalische Fortsetzung des vorhergehenden Sabaton-Albums THE GREAT WAR. Die Schweden sind dem Ersten Weltkrieg und ihrer musikalischen Identität treu geblieben. Trotzdem oder gerade deswegen gibt es jede Menge über das zehnte Album der Band zu sagen!

Joakim Brodén zu Gast im METAL HAMMER Podcast

Katrin Riedl und Sebastian Kessler gehen in die Analyse, picken Lieblings-Songs heraus und erinnern sich an allerlei Anekdoten von und mit Sabaton. Natürlich spricht in dieser Sondersendung des METAL HAMMER Podcast auch die Band selbst: Joakim Brodén stellt sich inhaltlicher Kritik und Kontroversen und verrät, welcher Song des neuen Albums von Michael Jackson inspiriert ist.

