Desertfest Berlin: Diese fünf Bands solltet ihr nicht verpassen

Anfang Mai findet das Desertfest wieder ein Zuhause in der Arena Berlin. Dabei sind auch All Them Witches.

Im vergangenen Jahr gaben sich Monster Magnet, EyeHateGod und King Buffalo die Ehre. 2019 stehen unter anderem Fu Manchu, Stonefield und Om auf der Bühne. Das diesjährige Line-up hat schon einige von den Socken gehauen. Jetzt schon. Vollständig ist es nämlich noch nicht. Bei welchen bisher veröffentlichten Bands ihr vom 03. bis 05. Mai unbedingt vor der Bühne stehen solltet, erfahrt ihr hier.

Om

Das Desertfest serviert Freunden schwerer Riffs und Peace-Atmosphäre mittlerweile zum achten Mal feinste Stoner-, Doom- und Heavy-Rock-Bands. Das alljährliche Spektakel hat sich hochgearbeitet: Zuvor fanden sich Desertheads aus der ganzen Welt im Astra Kulturhaus zusammen, seit vergangenem Jahr tummeln sich die Festivalbesucher in der Arena Berlin.

Genauer: Am dritten Festivaltag vor Om. 2012 veröffentlichten Al Cisneros und Emil Amos den letzten Gruß aus dem Studio: ADVAITIC SONGS klingt wie ein Mantra. Rhythmische, tiefe Gesänge erheben sich über Rickenbacker-Bass, Schlagzeug und Tambura-Effekten.

Om – Advaitic Songs jetzt bei Amazon.de bestellen

Der Einfluss von Pink Floyd, Kyuss und Jimi Hendrix sind nicht zu überhören. Aufregender könnten All Them Witches trotzdem nicht sein. Als das Trio aus Nashville, Tennessee 2012 mit ihrem Debut OUR MOTHER ELECTRICITY auf den Plan rückte, hat das bayrische Kult-Kiffer-Label „Elektrohasch“ von Colour-Haze-Guru Stefan Koglek wohl schon längst Wind von den blutjungen Amis bekommen. Apropos Blut: Wer noch keins geleckt hat, tut es bitte jetzt.

All them Witches – ATW jetzt bei Amazon.de bestellen

Long Distance Calling

Weiterlesen METAL HAMMER präsentiert: Desertfest Berlin 2019 Das Desertfest fand im letzten Jahr in der Arena Berlin eine würdige neue Heimat. Für 2019 gibt es weitere Band-Bestätigungen. Im vergangenen Jahr veröffentlichten die Münsteraner ein Post-Rock-Album, das wieder auf den singenden Part verzichtet. Long Distance Calling erinnert so an Zeiten um die Geburtsstunde der Band, in der pure, instrumentale Musik im Vordergrund stand. Die beiden vor „Boundless“ erschienenen Studio-Werke funktionieren hingegen mit Gesang.

Long Distance Calling definieren sich selbst als Instrumentalband, bestehend aus vier Mitgliedern. Hin und wieder wird eben die Karte des Gesangs ausgespielt. Und das ist gut, so wie es ist. Mehr als gut werden die Instrumental-Hymnen der 2006 gegründeten Band beim Desertfest, ebenfalls am dritten Festivaltag.

Long Distance Calling – Boundless jetzt bei Amazon.de bestellen

Witch

Vor nunmehr 14 Jahren traf Avant-Folk auf unabhängige Noise-Dinosaurier. J Mascis hat die ungewöhnliche Zusammenkunft mit Dave Sweetapple zu Witch verschmolzen. Auf dem Desertfest tanzen die Hexen wieder um den Berg und geben ihre fuzzigen, schweren Konstrukte zum Besten.

Witch – Witch jetzt bei Amazon.de bestellen

Earthless

Earthless formierten sich in San Diego, Kalifornien. Ziemlich nah an der Wüste, in der die Desert-Rock-Szene ihren Ursprung fand. Tatsächlich lehnen die Mitglieder von Earthless den Terminus Stoner-Rock ab, lieber sehen sie sich als eine vom Krautrock stark inspirierte Instrumental-Rock-Band. Aber: Genres sind auch irgendwie einerlei. Zu merken ist: Earthless kommen aus der Wüste – Berlin wird zur Wüste.

Earthless – From the Ages jetzt bei Amazon.de bestellen

Desertfest Berlin 2019

Freitag

All Them Witches

Witch

Colour Haze

Earthless

The Devil And The Almighty Blues

Mondo Generator

Nick Oliveri (Death Acoustic)

+ noch weitere

Samstag

Fu Manchu

Kigagaku Moyo

Naxatras

Hällas

Zig Zags

Wino

+ noch weitere

Sonntag

OM

Wovenhand

Long Distance Calling

Swedish Death Candy

24/7 Diva Heaven

+ noch weitere

Mehr Infos über das Desertfest 2019 findet ihr auf der Homepage oder der Facebook-Seite.