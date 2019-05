Destruction auf der METAL HAMMER-Couch

Das Leben nach der Eule: Seit 2018 rockt Ivar Nikolaisen anstelle von Erlend Hjelvik als neuer Mann am Kvelertak-Mikro mit den eigenwilligen Metallern.

Das komplette Couch-Gespräch mit Ivar Nikolaisen von Kvelertak findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Maiausgabe. Nach der gerade absolvierten Tournee mit Mastodon und vor ihren Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park wird es Zeit, dem 40-jährigen Musiker mit dem Bandana und dem trockenen Humor ein paar persönliche Fragen zu stellen. Welche Erinnerungen verbindest du mit deiner Kindheit? Der Moment, an dem ich geboren wurde: Es war ein Sonntagmorgen und ich erinnere mich an das Läuten der Kirchenglocken, während meine Mutter weinte und mein Vater schrie: "Oh mein Gott, was habe ich nur getan?" An welchem Punkt hast…