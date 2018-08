Die 10 furchterregendsten Horrorfilme auf Netflix

Netflix hat so ein riesiges Angebot, dass wir gar nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist und doch meistens bei ausgelutschten Komödien hängenbleiben. Wir verschaffen euch Abhilfe und zeigen die grausigsten Neuerscheinungen und Klassiker, die Streamingriese Netflix zurzeit im Programm hat.

The Ritual (2017)

https://www.youtube.com/watch?v=Vfugwq2uoa0 Video can’t be loaded: The Ritual | Official Trailer [HD] | Netflix (https://www.youtube.com/watch?v=Vfugwq2uoa0)

Vier Freunde, die sich aus dem Studium kennen, machen sich auf in die dunklen Wälder Skandinaviens, um dort ihrem ermordeten Freund Robert zu gedenken. Einer der Männer verletzt sich am Fuß und humpelt den anderen hinterher, ein anderer hat die – ja, ihr ahnt es schon – verhängnisvolle Idee, eine Abkürzung durchs Dickicht zu nehmen. Sie finden Unterschlupf in einer alten Hütte und eine Holzfigur mit Händen aus Geweihen. Einer kniet vor ihr. Ein anderer wacht mit Messerstichen in der Brust auf.

Don’t Breathe (2016)

https://www.youtube.com/watch?v=76yBTNDB6vU Video can’t be loaded: DON’T BREATHE – Official Trailer (HD) (https://www.youtube.com/watch?v=76yBTNDB6vU)

Drei Kleinkriminelle rechnen mit einem einfachen Einbruch und wertvoller Beute – der Hausbesitzer ist ja schließlich blind. Stattdessen wehrt sich der blinde Mann grausam. Wie er es schon einmal getan hat. Auge um Auge.

Conjuring – Die Heimsuchung (2013)

https://www.youtube.com/watch?v=_gYufWS_0P0 Video can’t be loaded: THE CONJURING Offizieller Trailer (German | Deutsch) HD 2013 (https://www.youtube.com/watch?v=_gYufWS_0P0)

Das Meisterwerk zu dem es mittlerweile zahlreiche Spin-Offs gibt und auf wahren Berichten beruht: Ed und Lorraine Warren bekommen einen Fall auf den Tisch, der einem die Haare aufstellt. Familie Perron zieht in ein altes Haus. Erst läuft alles wie am Schnürchen, nur der Hund macht Probleme, denn er scheint zu spüren, dass etwas nicht stimmt im neuen Zuhause. Am nächsten Morgen ist der Vierbeiner tot und die Tochter begegnet einem Geist in kindlicher Gestalt. Bald stellt sich heraus, dass ein Fluch auf dem Grundstück und allen, die jemals auf ihm wohnen, liegt.

Drag Me to Hell (2009)

https://www.youtube.com/watch?v=PPOaxHqoYxo Video can’t be loaded: Drag Me To Hell (2009) – Official Trailer (HD) (https://www.youtube.com/watch?v=PPOaxHqoYxo)

Sam Raimi, der durch „The Evil Dead“ und die „Spider-Man“-Filme bekannt wurde, führte bei diesem Horror-Thriller Regie: Christine Brown hat ein ziemlich perfektes Leben. Bis die gruselige, alte Zigeunerin Sylvia Ganush in ihrem Büro steht und sie anbettelt, ihren Kredit zu verlängern. Christine wird von ihrem Chef dazu genötigt, harte Kredite nicht so leicht zu vergeben und lehnt daraufhin ab. Dann wendet sich das Blatt und Christine bettelt die Zigeunerin an, denn die schickt sie in die Hölle.

Silent Hill (2006)

https://www.youtube.com/watch?v=WWMGZe6iucw Video can’t be loaded: Silent Hill (2006) – trailer (https://www.youtube.com/watch?v=WWMGZe6iucw)

Roses Adoptivtochter Sharon leidet an einer mysteriösen Krankheit, die sie ständig schlafwandeln lässt. Keine Therapie, keine Medikamente helfen mehr. Rose fährt aus Verzweiflung nach Silent Hill – den Stadtnamen, den Sharon immer und immer wieder im Schlaf murmelt. In Silent Hill regnet es Asche, treiben Monster ihr Unwesen und gibt es eine dämonische Doppelgängerin von Sharon. Tipp von uns: Lieber den ersten Teil zweimal schauen, als sich den zweiten Teil reinzuziehen. Fun Fact von uns: Der Film basiert auf der Survival-Horror-Videospielreihe von Konami, die von 1999 bis 2012 über unsere Bildschirme flimmerte.

Ring 2 (2005)

https://www.youtube.com/watch?v=qa-kevAXj2E Video can’t be loaded: The Ring Two – Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=qa-kevAXj2E)

Rachel Keller und Sohnemann Aidan hoffen auf Frieden und Sicherheit in der Kleinstadt Astoria, nachdem sie sechs Monate zuvor bereits mit dem tödlichen Video zu kämpfen hatten. Genau dieses taucht nun in Astoria auf, woraufhin ein Teenager sein Leben lässt. Samara hat es schnell auf Aidan abgesehen und ergreift Besitz von dem Jungen.

Bram Stoker’s Dracula (1992)

https://www.youtube.com/watch?v=fgFPIh5mvNc Video can’t be loaded: Bram Stoker’s Dracula – Official® Trailer [HD] (https://www.youtube.com/watch?v=fgFPIh5mvNc)

Der zu ewigem Leben verdammte Dracula entdeckt ein Bild von einer schönen Frau, die seiner verstorbenen Verlobten Elisabeta verdammt ähnlich sieht. Draculas Blut kommt in Wallung und er will sie sich zu eigen machen. Dieser romantische Horrorstreifen von Francis Ford Coppola ist ganz nah an Stokers Werk.

Die Fliege (1986)

https://www.youtube.com/watch?v=bdB02IufaW0 Video can’t be loaded: The Fly (1986) Trailer [HD] – David Cronenberg (https://www.youtube.com/watch?v=bdB02IufaW0)

Seth Bundle arbeitet an einer Formel, um Gegenstände und Lebewesen zu teleportieren. Bei einem Pavian funktioniert’s doch tatsächlich – euphorisch und neugierig experimentiert er an sich selbst herum. Die noch unfertige Programmierung und der ewige Traum der Teleportation lassen ihn schleichend zu einer Fliege mutieren.

Poltergeist (1982)

https://www.youtube.com/watch?v=9eZgEKjYJqA Video can’t be loaded: Poltergeist (1982) Official Trailer – JoBeth Williams, Craig T. Nelson Horror Movie HD (https://www.youtube.com/watch?v=9eZgEKjYJqA)

Während man lieber die Finger vom neuesten Remake lassen sollte, ist das Original aus den 80ern einfach nur ein krasser Klassiker. Die Familie Freeling bezeugen in ihrem neuen zuhause paranormale Ereignisse. Aus Spaß wird Ernst, aus harmlosem Spuk wird furchtbarer Grusel. Steven Spielberg soll mitgemischt haben – das merkt man.

Der Exorzist (1973)

https://www.youtube.com/watch?v=a8g3h2JaVE4 Video can’t be loaded: The Exorcist (1973) – Trailer (https://www.youtube.com/watch?v=a8g3h2JaVE4)

Linda Blair als Regan MacNeil krampft übertrieben stark, ihr sonst so zartes Stimmchen wird rau und teuflisch. Mutter Chris weiß nicht mehr weiter und wendet sich an die Kirche, die den Dämon exorzieren will. Wer den Psychoschocker noch nicht gesehen hat, sollte sich jetzt sofort auf’s Sofa klatschen und es endlich tun.

