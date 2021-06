Die 30 am meisten gestreamten Heavy-Alben bei Spotify

Musik-Streaming ist weit verbreitet und mit Anbietern wie Spotify, Apple Music, Amazon Music und Deezer im Alltag vieler Menschen angekommen. So lohnt es sich hin und wieder einen Blick auf die Hörgewohnheiten der Streaming-Hörer zu werfen. Der Newsletter-Dienst Stream N’ Destroy macht dies sogar mehrmals wöchentlich — und wertet allerhand unterschiedliche Daten dazu aus. Federführend hierbei agiert Gründer, Metal-Journalist und Manager Ryan J. Downey. Nun hat er eine feine Liste erstellt.

Und zwar nun hat er die meisten gestreamten Studioalben aus dem Hard Rock- und Metal-Bereich bei Spotify zusammengesucht — die komplette Rangliste findet ihr unten. Hierbei dominieren natürlich die großen Namen im Business. Und da Streaming immer noch vor allem für jüngere Hörer interessant ist, konnten sich Linkin Park mit ihrem Debütwerk HYBRID THEORY auf den ersten Platz hieven. Dahinter folgen Nirvana mit NEVERMIND und Guns N’ Roses mit APPETTITE FOR DESTRUCTION. In den Top Ten finden sich zum Glück auch Metallica und AC/DC. Ebenfalls (mehrfach) vertreten: Queen, Red Hot Chili Peppers und Bon Jovi. Warum allerdings Emo-Kapellen wie Panic! At The Disco und Fall Out Boy hier gleich zweimal charteten beziehungsweise so viele Hörer haben, muss erst noch ergründet werden.

Alle 30 am meisten gestreamten Heavy-Alben auf Spotify: