Die Metal-Alben der Woche vom 01.09. mit Primal Fear, Soen, Marduk u.a.

1 von 9 Eclipse MEGALOMANIUM

2 von 9 Empire State Bastard RIVERS OF HERESY

3 von 9 Marduk MEMENTO MORI

4 von 9 Outergods A KINGDOM BUILT UPON THE WRECKAGE OF HEAVEN

5 von 9 Phil Campbell And The Bastard Sons KINGS OF THE ASYLUM

6 von 9 Polaris FATALISM

7 von 9 Primal Fear CODE RED

8 von 9 Silent Skies DORMANT

9 von 9 Soen MEMORIAL Previous Image Next Image

Bei allem Volldampf haben die Schwaben das Riffen, Rocken und Rollen nicht verlernt, sodass das eindringliche ‘Deep In The Night’ sogar Raum für eine Scorpions-Hommage (‘No One Like You’) lässt. (Hier weiterlesen)

Die braungetönten Kontroversen der jüngsten Zeit, insbesondere um Sänger Daniel Rostén, signalisieren mir aber eindeutig: Da brennt tatsächlich was, und wer seine Welt gerne sauber in politische „Friends of Carlotta“ und „Enemies of Carlotta“ einteilt, sollte hiervon die Finger lassen. (Hier weiterlesen)

Kommentare der METAL HAMMER Redaktion

Etwas ist anders bei diesem Soen-Album. Auf MEMORIAL geben sich die Progressive- und Dark-Metaller zorniger als bisher, angriffslustiger, kantiger; es klingt mehr Alternative Metal durch, ohne dem Kern der Band aus herrlichen Melodien, düsteren Grooves und erhabenen Gänsehautmomenten (‘Tragedian’!) zu schaden. Neu ist die Menge von Songs mit Superhit-Qualitäten wie ‘Unbreakable’ – hoffentlich der überfällige Schritt nach vorne für die Band! Sebastian Kessler (5,5 Punkte)

Ich kann mich noch daran erinnern, dass uns die Band vor knapp zwanzig Jahren ihr Demo schickte und sich unsicher war, ob das jemanden interessieren würde. Seitdem freue ich mich mit jedem Album, dass sie den Schritt vom Kritiker- zum Publikumsliebling geschafft haben und immer wieder aufs Neue mit positiven Überraschungen aufwarten. So auch mit MEMORIAL, das gleich von der ersten Sekunde an fasziniert und einen nicht mehr loslässt. Gratulation! Petra Schurer (5,5 Punkte)

Soen haben sich in den letzten Jahren einen echten Platz in meinem Herzen erarbeitet. Die bisherige Krönung stellte das unfassbare IMPERIAL dar, das mich noch immer zugleich weinen und jubeln lässt. Dass die Truppe nun schon wieder den Soundcheck gewinnt, verwundert nicht – stellt MEMORIAL doch eine nicht minder gelungene Fortsetzung dar, die über alles erhabene musikalische Schönheit mit tiefgehenden Themen und positiven Botschaften vereint. Pure Liebe für diese tolle Band! Katrin Riedl (6 Punkte)

Die hohe Schlagzahl der Veröffentlichungen und die konstante Qualität von Soen sind schlicht beeindruckend. Mit MEMORIAL vollbringen die Schweden erneut das Kunststück, Melancholie und Modern Metal in ein progressives Gewand zu hüllen. Die Songs bleiben dabei wie gewohnt kompakt, ohne ihre musikalische Finesse einzubüßen. Für Soen ist Komplexität kein Selbstzweck. Hier gilt: Zugänglichkeit trotz Anspruch. Tom Lubowski (5,5 Punkte)

